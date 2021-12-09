Зоря – Буде-Глімт: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Зоря (Луганськ) / Фото: Getty Images

Поєдинок пройде у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Онлайн Зоря – Буде-Глімт є на нашому сайті.

Склади команд на матч:

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Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Назарина, Громов, Аллах'яр, Гладкий

Запасні: Сапутін, Жилкін, Шахаб, Кабаєв, Булеца, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко

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Буде-Глімт: Хайкін, Конрадсен, Лоде, Ме, Сампстед, Салтнес, Берг, Брунстад Фет, Пеллегріно, Бохтейм, Сольбаккен

Зоря, незалежно від результату зустрічі з Буде-Глімтом, залишиться третьою у своїй групі Ліги конференцій, а для продовження виступів потрібно було потрапити до ТОП-2.

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Проте сьогоднішній поєдинок із Буде-Глімтом не позбавлений сенсу для Зорі. Це можливість заробити 500 тисяч євро (у разі перемоги) або 166 тисяч євро (у разі нічиєї) призових від УЄФА. Крім того, будь-яке очко буде незайвим для України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.