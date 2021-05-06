Зарабатывает на детях: обидчика Макгрегора обвинили в мошенничестве

Дастин Порье. Фото twitter.com/ufc

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, обвинил в мошенничестве бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье. По мнению Ковингтона, Порье использует свой благотворительный фонд как прикрытие, чтобы снизить налоговую ставку.

"Дастин Порье ужасен. Он просто мусор. Макгрегор попытался вывести его на чистую воду, он же прикрывается благотворительностью, чтобы делать деньги. Это же ради списания налогов. Он не тратит эти деньги на детей. Он понимает, что Конор знает: Дастин – мошенник", – заявил Ковингтон.

Напомним, недавно между Макгрегором и Порье произошел конфликт. Дастин написал, что Конор не сдержал обещание перечислить 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд. Макгрегор ответил, что не обязан ничего перечислять, если он не знает, куда дальше пойдут его деньги.

У Дастина Порье есть благотворительный фонд "Битва за добро". Часто после своих боев он продает на аукционе экипировку и на вырученные деньги помогает людям в родном городе Лафайетте.

В частности, он помог семье полицейского, которого застрелили во время ограбления. Купил компьютеры и рюкзаки для 500 учеников школы в Лафайетте, построил игровую площадку для детей-инвалидов при начальной школе.

Напомним, впервые Макгрегор и Порье встретились в сентябре 2014 года. Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой.

В январе 2021 года состоялся реванш. Тогда Конор заявлял, что победит еще быстрее, но поединок обернулся для него катастрофой. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это было первое поражение ирландца нокаутом.

UFC подтвердил, что третий бой между Макгрегором и Порье состоится 10 июля. Бой пройдет в рамках шоу UFC 264, который примет Лас-Вегас.