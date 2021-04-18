Заметила, что ремонтируют балкон, – Свитолина высказалась о матче в сборной Украины

Лучшая украинская теннисистка рада возможности выступить в сборной, готовится к сезону на грунте и турниру в Штутгарте и думает об Олимпийских играх

В пятницу и субботу сборная Украины по теннису обыграла команду Японии в Кубке Билли Джин Кинг. Два очка в копилку "сине-желтых" в Черноморске принесла наша прима Элина Свитолина. Пятая ракетка планеты искренне порадовалась, что смогла сыграть за сборную и поделилась некоторыми планами на будущее.

Интересно, что во время игр рядом с кортом проводили ремонт, и теннисистов несколько отвлекали звуки перфоратора и других инструментов. Свитолина вспомнила и об этом в интервью sport.ua. Выделим ключевые моменты.

О подсказках капитана команды Михаила Филимы:

"Он старался настроить меня на свою игру, вытаскивать из ситуаций, где я не очень хорошо действовала. Миша – отличный капитан, всегда поддерживает и пытается правильно направить".

О готовности к турниру в Штутгарте:

"Я не думаю об усталости. Считаю, что игры за сборную пойдут мне в плюс. В Штутгарте будут тяжелые матчи, но я уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда. В общем я отыграла достаточно хорошо. Рада, что открыла грунтовый сезон здесь".

О звуках "болгарки" и перфоратора:

"Я почти не слышала посторонних звуков. Один раз только заметила, что там ремонтировали балкон. Я на такое вообще не обращаю внимания".

О подсказках отца с трибуны:

"Это он больше сам с собой разговаривает. Он очень часто так делает и на других турнирах, но очень тихо, даже на расстоянии метра можно не услышать".

Об Олимпийских играх в Токио:

"В паре мы думали сыграть с Даяной . Правда, это пока на уровне разговоров. А в миксте мы хотим выступить с Сергеем Стаховским".

Также Свитолина потроллила себя за матч в сборной Украины.

Смотрите, как Элина и Анна Ризатдинова позировали для анонса телешоу:

Свитолина и Ризатдинова на телешоу