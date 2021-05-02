Замесил соперника с первобытной жестокостью. Рефери не смог смотреть на избиение

Мексиканский чемпион Иван Кастильо выиграл техническим нокаутом у венесуэльца Леонардо Бласко на турнире Ultimate Warrior Challeng в Мексике

Иван Кастильо и Леонардо Бласко на взвешивании/Фото uwc.com.mx

30 апреля в Мексике состоялся турнир по смешанным единоборствам Ultimate Warrior Challeng. И UWC 26 запомнится несколькими яркими боями. Среди них и разборки в соглавном поединке между хозяином клетки Иваном Кастильо (19-13-0) и венесуэльцем Леонардо Бласко (14-4-0). Ранее бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках.

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Бой двух обладателей поясов завершился техническим нокаутом. В какой-то момент рефери больше не смог смотреть, как Кастильо избивает лежащего на полу противника, осыпая Бласко градом ударов. Судья остановил поединок, а мексиканский чемпион лиги в весе до 77 кг издал победный крик и стукнул кулаком по настилу.

Ранее бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках. Бои без перчаток набирают все больше популярности из-за своей зрелищности.

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Яркий нокаут в ММА Видео: Instagram