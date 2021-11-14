Замес от Киллера! Спарринг-партнер Ломаченко уничтожил африканца (видео)

Маккенна замесил Джарбенга / Фото: Getty Images
На вечере бокса в британском Ковентри непобедимый ирландец Стивен Маккенна добыл свою десятую викторию на профи-ринге и девятую – нокаутом.
Маккенна по прозвищу Киллер в первом же раунде завалил африканца Ричмонда Джарбенга, устроив тому невыносимую бомбардировку.
Отметим, что в 2018 году Маккенна спарринговал с Василием Ломаченко.
"Они искали левшу, поэтому пришлось приврать, что я левша, и боксировать в правосторонней стойке. Я держался молодцом и многому научился. Это был невероятный опыт", – рассказывал Маккенна.
"Ломаченко – очень думающий боец, сначала присматривается, изучает тебя, а когда ты допускаешь ошибку, он тут же наказывает", – отмечал также Маккенна.
Отметим, что и самого Ломаченко ждет поединок с боксером из Ганы. 11 декабря в Нью-Йорке Вася подерется с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.