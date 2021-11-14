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27 ноября 00:00
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Верес --
27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
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Замес от Киллера! Спарринг-партнер Ломаченко уничтожил африканца (видео)

Олег Люлька
14 ноября, 17:32
24-летний ирландец Стивен Маккенна, в 2018-м спарринговавший с Василием Ломаченко, отметился искрометным нокаутом в бою с Ричмондом Джарбенгом из Ганы

Маккенна замесил Джарбенга / Фото: Getty Images

На вечере бокса в британском Ковентри непобедимый ирландец Стивен Маккенна добыл свою десятую викторию на профи-ринге и девятую – нокаутом.

Маккенна по прозвищу Киллер в первом же раунде завалил африканца Ричмонда Джарбенга, устроив тому невыносимую бомбардировку.

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Отметим, что в 2018 году Маккенна спарринговал с Василием Ломаченко.

"Они искали левшу, поэтому пришлось приврать, что я левша, и боксировать в правосторонней стойке. Я держался молодцом и многому научился. Это был невероятный опыт", – рассказывал Маккенна.

"Ломаченко – очень думающий боец, сначала присматривается, изучает тебя, а когда ты допускаешь ошибку, он тут же наказывает", – отмечал также Маккенна.

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Отметим, что и самого Ломаченко ждет поединок с боксером из Ганы. 11 декабря в Нью-Йорке Вася подерется с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images