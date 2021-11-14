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27 листопада 00:00
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Верес --
27 листопада 00:00
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Ворскла --
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Заміс від Кіллера! Спаринг-партнер Ломаченка знищив африканця (відео)

Олег Люлька
14 листопада, 17:32
24-річний ірландець Стівен Маккенна, який 2018-го спарингував з Василем Ломаченком, відзначився блискавичним нокаутом у бою з Річмондом Джарбенгом з Гани

Маккенна замісив Джарбенга / Фото: Getty Images

На вечорі боксу в британському Ковентрі непереможний ірландець Стівен Маккенна здобув свою десяту вікторію на профі-рингу та дев'яту – нокаутом.

Маккенна на прізвисько Кіллер у першому раунді завалив африканця Річмонда Джарбенга, влаштувавши тому нестерпне бомбардування.

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Зазначимо, що 2018 року Маккенна спарингував із Василем Ломаченком.

"Вони шукали шульгу, тому довелося прибрехати, що я шульга, і боксувати у правосторонній стійці. Я тримався молодцем і багато чому навчився. Це був неймовірний досвід", – розповідав Маккенна.

"Ломаченко – дуже думаючий боєць, спочатку придивляється, вивчає тебе, а коли ти припускаєшся помилки, він відразу карає", – зазначав також Маккенна.

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Додамо, що і на самого Ломаченка чекає поєдинок із боксером із Гани. 11 грудня у Нью-Йорку Вася поб'ється з Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images