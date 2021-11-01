Замена в сборной: вместо защитника Динамо вызван игрок Шахтера

Виктор Корниенко

Игрок донецкой команды заменит в составе левого защитника Динамо Виталия Миколенко, который получил травму и не поможет национальной команде в двух ближайших матчах, сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее мы писали, что жена футболиста сборной Украины угодила в больницу в Португалии.

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22-летний Корниенко провел в сборной Украины один матч.

11 ноября Украина проведет контрольный матч с Болгарией, а 16 ноября состоится ключевой поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии.

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош), Виктор Коваленко (Специя).

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Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Резервный список

Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Игорь Харатин (Легия), Александр Пихаленок (Днепр-1).