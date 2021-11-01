1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челсі --
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Динамо --
Барселона --
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Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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Заміна у збірній: замість захисника Динамо викликано гравця Шахтаря

Павло Василенко
1 листопада, 18:46
Наставник збірної України Олександр Петраков дозаявив до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка

Віктор Корнієнко

Гравець донецької команди замінить у складі лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який отримав травму та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Раніше ми писали, що дружина футболіста збірної України потрапила до лікарні Португалії.

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22-річний Корнієнко провів у збірній України один матч.

11 листопада Україна проведе контрольний матч із Болгарією, а 16 листопада відбудеться ключовий поєдинок відбору ЧС-2022 проти Боснії.

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Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (все – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Малиновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош) , Віктор Коваленко (Спеція).

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Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Резервний список

Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Сергій Булець (Зоря), Ігор Харатін (Легія), Олександр Пихаленок (Дніпро-1).