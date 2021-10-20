20 октября 43’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Замахнулся на святое: боксер убил символ России

Сергей Шаховец
20 октября, 20:03
Во время рыбалки в Тюменской области боксеру пришлось проявить всю свою сноровку, чтобы остаться в живых

Российский боксер Медведев убил медведя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тюменской области 23-летний боксер Илья Медведев рыбачил вместе с приятелями на реке Иртыш. Когда спортсмен и его два товарища возвращались с уловом, на них напал медведь, сообщает телеграм-канал Shot.

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Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину. Тот погиб на месте.

Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Но спортсмен, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Третий учасник происшествия не пострадал, он на лодке доставил раненого спортсмена в больницу. На данный момент Медведев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Добавим, что медведь у северных соседей считается практически священным животным – олицетворением России. Олимпийский Мишка даже был символом Олимпиады-1980 в Москве.

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Ранее мы рассказывали, как в Майами во время матча по американскому футболу болельщики спасли кота, который сорвался с верхнего яруса трибуны.

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