Замахнулся на святое: боксер убил символ России

Российский боксер Медведев убил медведя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тюменской области 23-летний боксер Илья Медведев рыбачил вместе с приятелями на реке Иртыш. Когда спортсмен и его два товарища возвращались с уловом, на них напал медведь, сообщает телеграм-канал Shot.

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Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину. Тот погиб на месте.

Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Но спортсмен, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Третий учасник происшествия не пострадал, он на лодке доставил раненого спортсмена в больницу. На данный момент Медведев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Добавим, что медведь у северных соседей считается практически священным животным – олицетворением России. Олимпийский Мишка даже был символом Олимпиады-1980 в Москве.

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