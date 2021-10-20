Замахнувся на святе: боксер убив символ Росії

Російський боксер Медведєв вбив ведмедя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тюменській області 23-річний боксер Ілля Медведєв рибалив разом з приятелями на річці Іртиш. Коли спортсмен і його двоє товаришів поверталися з уловом, на них напав ведмідь, повідомляє телеграм-канал Shot.

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Спочатку звір атакував 48-річного чоловіка. Той загинув на місці.

Потім напав на Іллю і повалив його на лопатки. Але спортсмен, попри серйозні рвані рани голови і кінцівок, зміг нанести тварині кілька смертельних ударів ножем.

Третій учасник події не постраждав, він на човні доставив пораненого спортсмена до лікарні. На цей момент Медведєв перебуває в реанімації у важкому стані.

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Додамо, що ведмідь у північних сусідів вважається практично священною твариною – уособленням Росії. Олімпійський Ведмедик навіть був символом Олімпіади-1980 у Москві.

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