20 жовтня 45’
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Замахнувся на святе: боксер убив символ Росії

Сергій Шаховець
20 жовтня, 20:03
Під час риболовлі в Тюменській області боксеру довелося проявити всю свою вправність, щоб залишитися живим

Російський боксер Медведєв вбив ведмедя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тюменській області 23-річний боксер Ілля Медведєв рибалив разом з приятелями на річці Іртиш. Коли спортсмен і його двоє товаришів поверталися з уловом, на них напав ведмідь, повідомляє телеграм-канал Shot.

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Спочатку звір атакував 48-річного чоловіка. Той загинув на місці.

Потім напав на Іллю і повалив його на лопатки. Але спортсмен, попри серйозні рвані рани голови і кінцівок, зміг нанести тварині кілька смертельних ударів ножем.

Третій учасник події не постраждав, він на човні доставив пораненого спортсмена до лікарні. На цей момент Медведєв перебуває в реанімації у важкому стані.

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Додамо, що ведмідь у північних сусідів вважається практично священною твариною – уособленням Росії. Олімпійський Ведмедик навіть був символом Олімпіади-1980 у Москві.

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Раніше ми розповідали, як в Маямі під час матчу з американського футболу вболівальники врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу трибуни.

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