"Заложники идиотов": россиянин из "Миротворца" отреагировал на патриотический поступок украинца

Губерниев отреагировал на отказ Цветова обниматься с россиянами / Фото: Getty Images, Instagram
Цветов объяснил свое решение не делать совместное фото с россиянами после забега на 100 метров уважением к Украине.
Однако у одиозного комментатора из черного списка Минкульта Украины свое мнение.
"Спортсмены – заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины", – заявил Губерниев в интервью СЭ.
Также россиянин снова вспомнил собственный фейк о том, что украинским спортсменам дали команду покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио-2020
"На открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета Украины: "Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем".
Глава ПКР Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это все некрасиво", – добавил Губерниев.