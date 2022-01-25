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Залезут в карман всем полякам: стало известно, откуда деньги на Шеву

Андрей Трофимов
25 января, 12:54
Бывший тренер сборной Украины и итальянской Дженоа станет самым высокооплачиваемым наставником в истории польской национальной команды

Шевченко и польские болельщики / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша готовится объявить Андрея Шевченко новым тренером сборной Польши.

Сам украинец уже дал на это согласие. Он будет получать будет 2,5 млн евро в год.

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Польский журналист Петр Слонка в комментарии Футбол NEWS рассказал, откуда деньги на Шеву.

"Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко".

Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

"Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер,. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в ТОП-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", – сказал Слонка.

Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Президент ПФС Цезарий Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека (бывшего главы польского футбола), с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он желает чего-нибудь нового", – добавил польский журналист.

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Напомним, 24 марта сборная Польши в Москве сыграет стыковой матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 против России. Если поляки победят, то 29 марта за попадание на мундиаль встретятся с лучшим в противостоянии Швеция – Чехия.

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