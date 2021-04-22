Забивал сверху и из-за дуги: хайлайты одного из лучших матчей Михайлюка в НБА

Украинский атакующий защитник с годовым окладом в 1,7 миллиона долларов набрал 20 очков, которые, впрочем, не помогли его Оклахоме справиться с Индианой

Украинский баскетболист клуба Оклахома-Сити Тандер Святослав Михайлюк сыграл один из лучших матчей в нынешнем сезоне НБА, набрав 20 очков в поединке против Индианы Пэйсерс. Правда, это не помогло команде Свята избежать поражения – 116:122.

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23-летний уроженец Черкасс Михайлюк провел на площадке 36 минут 12 секунд, реализовав 7 из 11 двухочковых, 2 из 5 трехочковых бросков. Его плюс/минус на паркете составил +1.

Также Святослав в матче с Индианой сделал 4 ассиста, 9 подборов и 2 блокшота, допустив при этом 5 потерь.

Смотрите видео 3-очковых и бросков сверху в исполнении Михайлюка

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Более результативным для Святослава Михайлюка в нынешнем сезоне был всего один матч – 1 апреля против Торонто, в котором он набрал 22 очка.

Ранее Михайлюк стал лишь пятым украинцем в истории НБА, набравшим в матчах Лиги более 1000 очков.

Годовой оклад Святослава за океаном составляет 1 663 861 доллар.