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Не пытайтесь повторить: отчаянный болельщик поставил на успех команды собственный дом

20 апреля, 17:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Фанат команды НБА Портленд Трэйл Блэйзерс ради своих любимцев готов жить даже на чердаке, но пока что он ждет окончания регулярного сезона

Интересная новость появилась о приверженности болельщика своей команде НБА. Один из фанатов Портленда сообщил в соцсетях, что поставил свой дом на то, что Трэйл Блэйзерс сумеют в регулярном сезоне 2020/2021 выиграть 42 матча.

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Накануне умер сын легенды баскетбола Скотти Пиппена.

О довольно отчаянном поступке написал сайт ClutchPoints.

При этом горячий поклонник утверждает, что останется преданным фаном Портленда, даже если придется жить на чердаке или на улице. Один из лидеров команды Дамиан Лиллард увидел информацию в Twitter и коротко ответил: "Тебя понял" (дословно – "Меньше говори").

На данный момент Портленд сыграл 56 матчей, в которых 32 раза побеждал и 24 уступал. Это позволяет коллективу занимать шестое место в Западной конференции.

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До окончания "регулярки" Трэйл Блэйзерс предстоит провести еще 16 поединков. Чтобы ставка болельщика выиграла и он не остался без дома, Портленду нужно выиграть еще 10 раз.

Узнайте, с кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело.

Вспомним, как в НБА праздновали чемпионство Лейкерс:

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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баскетбол НБА ставка болельщик Дамиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс
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