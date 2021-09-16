15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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За такие деньги можно и по морде получить! Впервые в истории боксерам дадут премиальные

Андрей Трофимов
16 сентября, 15:39
С этого года чемпионы мира по боксу среди любителей заработают по 100 тысяч долларов, серебряные призеры получат по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч

Александр Хижняк стал чемпионом мира в 2017 году / Фото: Reuters

Впервые за 75-летнюю историю Международной ассоциации бокса (AIBA) призеры чемпионата мира будут награждены денежными призами.

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Призовой фонд мирового первенства, который пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября, составляет 2,6 млн долларов.

Золотые медалисты получат по 100 тыс., серебряные – по 50 тыс., а бронзовые – по 25 тыс.

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"Это первый раз, когда AIBA будет награждать призеров чемпионата мира материально. Так и должно быть. Мы знаем, что это принесет большую пользу боксерам. Они должны быть не только успешными на ринге, но и самодостаточными и процветающими", – цитирует президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

Украинские боксеры успешно выступают на чемпионатах мира, а значит имеют шанс хорошо заработать.

За всю историю сборная Украины по боксу выиграла на чемпионатах мира 29 медалей – 6 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

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