За такие деньги можно и по морде получить! Впервые в истории боксерам дадут премиальные

Александр Хижняк стал чемпионом мира в 2017 году / Фото: Reuters

Впервые за 75-летнюю историю Международной ассоциации бокса (AIBA) призеры чемпионата мира будут награждены денежными призами.

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Призовой фонд мирового первенства, который пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября, составляет 2,6 млн долларов.

Золотые медалисты получат по 100 тыс., серебряные – по 50 тыс., а бронзовые – по 25 тыс.

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"Это первый раз, когда AIBA будет награждать призеров чемпионата мира материально. Так и должно быть. Мы знаем, что это принесет большую пользу боксерам. Они должны быть не только успешными на ринге, но и самодостаточными и процветающими", – цитирует президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

Украинские боксеры успешно выступают на чемпионатах мира, а значит имеют шанс хорошо заработать.

За всю историю сборная Украины по боксу выиграла на чемпионатах мира 29 медалей – 6 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.