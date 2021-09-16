За такі гроші можна і по морді отримати! Вперше в історії боксерам дадуть преміальні

Олександр Хижняк став чемпіоном світу у 2017 році / Фото: Reuters

Вперше за 75-річну історію Міжнародної асоціації боксу (AIBA) призери чемпіонату світу будуть нагороджені грошовими призами.

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Призовий фонд світової першості, яка пройде в Белграді з 24 жовтня по 6 листопада, становить 2,6 млн доларів.

Золоті медалісти отримають по 100 тис., срібні – по 50 тис., а бронзові – по 25 тис.

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"Це перший раз, коли AIBA буде нагороджувати призерів чемпіонату світу матеріально. Так і повинно бути. Ми знаємо, що це принесе велику користь боксерам. Вони повинні бути не тільки успішними на рингу, а й самодостатніми і процвітаючими" , – цитує президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

Українські боксери успішно виступають на чемпіонатах світу, а значить мають шанс добре заробити.

За всю історію збірна України з боксу виграла на чемпіонатах світу 29 медалей – 6 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.