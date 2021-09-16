15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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За такі гроші можна і по морді отримати! Вперше в історії боксерам дадуть преміальні

Андрій Трофімов
16 вересня, 15:39
З цього року чемпіони світу з боксу серед любителів зароблять по 100 тисяч доларів, срібні призери отримають по 50 тисяч, бронзові – по 25 тисяч

Олександр Хижняк став чемпіоном світу у 2017 році / Фото: Reuters

Вперше за 75-річну історію Міжнародної асоціації боксу (AIBA) призери чемпіонату світу будуть нагороджені грошовими призами.

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Призовий фонд світової першості, яка пройде в Белграді з 24 жовтня по 6 листопада, становить 2,6 млн доларів.

Золоті медалісти отримають по 100 тис., срібні – по 50 тис., а бронзові – по 25 тис.

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"Це перший раз, коли AIBA буде нагороджувати призерів чемпіонату світу матеріально. Так і повинно бути. Ми знаємо, що це принесе велику користь боксерам. Вони повинні бути не тільки успішними на рингу, а й самодостатніми і процвітаючими" , – цитує президента AIBA Умара Кремлева Sport24.

Українські боксери успішно виступають на чемпіонатах світу, а значить мають шанс добре заробити.

За всю історію збірна України з боксу виграла на чемпіонатах світу 29 медалей – 6 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

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