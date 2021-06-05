За сборную Украины больше не будет вступать Пидгрушная

Титулованная украинская биатлонистка во второй раз вышла замуж и в этот раз сменила фамилию. Сейчас она работает над тем, чтобы Билосюк была быстрее по Пидгрушной

Елена Пидгрушная сменила фамилию / Фото: AFP

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что больше не будет выступать за национальную команду под своей фамилией. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 вышла замуж и сменила фамилию – в следующем сезоне она будет соревноваться под именем Елена Билосюк.

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"Чтобы достигать успеха нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен! Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее по Пидгрушной", – написала Елена в Instagram.

Интересно, что после первого брака с экс-мэром Ивано-Франковска Алексеем Кайдой Пидгрушная не меняла фамилию. Они прожили в браке три года и развелись в 2016-м.

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