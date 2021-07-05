За российский и украинский флаги наказывают? Журналист постебался над черным списком Минкульта

Российский комментатор Дмитрий Губерниев попал в число лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Коллега не хочет повторить его судьбу

Фанаты с флагами в Санкт-Петербурге / Фото: Facebook

Сегодня стало известно, что одиозного российского комментатора внесли в черный список Минкульта Украины. 46-летний телеведущий Дмитрий Губерниев оказался в перечне из 204 россиян и очень этим возмутился.

Раздав несколько интервью на эту тему, он выложил и видеоролик на своей страничке в Instagram, записав пламенное послание о "братских народах":

"Итак, я в списке лиц, представляющих угрозу для Украины! Знаю, как любят украинские зрители мои репортажи, не сомневаюсь, народная любовь братского народа вычеркнет меня из нелепых списков Минкульта Украины! Правда всегда сильнее кривды, Нас не разделить. Это, наверное, за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт... Может, за то, что я обращал внимание, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски? Именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы. Не сомневаюсь, что замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, сделают все, чтобы решение было отменено и я смог беспрепятственно приезжать на Украину".

Интересно, что вскоре на новость отреагировал редактор российского сайта "Чемпионат" Евгений Слюсаренко, с иронией обеспокоившись, не представляет ли он опасность для нашей страны.

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