"За результат ответственность надо нести": Шевченко – о матчах сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, что ждет от команды в товарищеских матчах, рассказал о настроении Зинченко и пообещал игровое время Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины - Андрей Шевченко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3 июня в Днепре сборная Украины играет товарищеский матч со сборной Северной Ирландии. Так наша команда готовится к чемпионату Европы. Накануне спарринга главный тренер национальной команды Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

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- Мы определились с заявкой. Каждый, кто был на сборе, был достоин в нее попасть, мы выбрали 26 человек. Все, кто были на сборах, остаются с нами до последней контрольной игры.

С чем это связано? К примеру, мы внесли Эдика Соболя в заявку, а он буквально в этот день не совсем хорошо себя чувствовал. Сейчас он не тренируется несколько дней. Это связано не с травмой, а с его общим состоянием. Он сделал сегодня и будет делать завтра определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Если все нормально – вернется в группу. Поэтому я решил оставить всех ребят. До первой игры у нас есть возможность поменять игроков, у которых проблемы со здоровьем.

- После ничьи с Бахрейном вы сказали, что результат для вас не имеет значения, надо было посмотреть на реакцию игроков на нагрузки. Какие цели стоят перед командой в этот раз?

- Мы говорили с ребятами по поводу результата. Любая игра национальной команды – огромная ответственность. Это будет влиять на рейтинг, да и для уверенности в себе важно побеждать. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть.

К сожалению, у нас страдает реализация, надеюсь, мы подтянем этот компонент к началу Евро. Ответственность за результат всегда должна быть, но мы ставим разные задачи.

Мы не готовим команду к товарищеским играм. Мы готовим ее через товарищеские игры, через определенные нагрузки к официальным матчам. Тот план работы, который мы запланировали, должен быть выполнен. За 4-5 дней до официальной игры команда получит достаточно отдыха, чтобы подготовиться.

Сейчас мы должны готовить команду через товарищеские игры. Где-то будет несвежесть, где-то усталость. Это мировая практика перед крупными турнирами, многие играют совершенно другими составами. Поэтому – результат важен, но не настолько, как подготовка к чемпионату Европы. Но за результат ответственность надо нести.

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- Как вы оцениваете готовность Андрея Ярмоленко и его роль для команды?

- Андрей – очень важный игрок для команды. Он будет играть две товарищеские игры, будем давать ему полные матчи. Ему нужно наиграть то время, которого ему не хватало в клубе. У него есть поддержка от тренерского штаба, он однозначно будет играть и завтра, и следующий товарищеский матч.

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- В каком состоянии Александр Зинченко после недавнего финала Лиги чемпионов?

- Я с ним говорил после финала, он очень сильно расстроился, но это нормально. Психологически ему тяжело. Он вернется четвертого числа. Это будет лучше для него – он поменяет обстановку, новые задачи, новые цели, Евро.

Он провел очень хороший финал и вообще отличный год. Разочарование от поражения должно быть, и это нормально. Но он должен перестроиться. Когда он приедет, думаю, мы увидим совершенно другого Зинченко, не такого, каким мы его видели после финала.

- Чем заслужил вызов в сборную Судаков?

- Мне нравится его отношение, его мобильность, движение. Он выглядит хорошо. Таковы наши наблюдения как тренеров.

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