За победу над Динамо дали больше миллиона долларов: сумасшедшие премиальные в УПЛ

Бывший игрок Металлиста Александр Нойок признался сколько получил премиальных за победу над Динамо в чемпионате Украины

Бывший полузащитник харьковского Металлиста Александр Нойок вспоминал, как взял автограф у Диего Марадоны. А теперь игрок рассказал о самых больших премиальных в карьере.

"Когда в Металлисте мы обыграли Динамо, на всю команду дали 1,3 миллиона долларов. Я в той встрече остался в запасе, но все равно получил 25 тысяч, потому что общую сумму разделили на всех: игроки, массажисты, водитель автобуса и так далее", – цитирует Александра sport24.

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Какой это был матч Нойок не уточнил, но можно предположить, что это была игра чемпионата Украины-2013/2014. Именно в том сезоне Александр был в заявке харьковского клуба, хотя лишь дважды выходил на поле в УПЛ. Тогда Металлист на своем поле разгромил Динамо – 3:0 и по итогам сезона обошел в турнирной таблице, завоевав бронзовые медали.