За отказ от боя с Усиком попросил бы больше. Отец Фьюри тонко потроллил Джошуа

Отец Тайсона Фьюри считает, что Эй-Джей прогадал с отступными / Фото: Коллаж: Сегодня

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в свойственной ему манере прокомментировал сумму отступных, которые потребовал Эй-Джей за отказ от реванша с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

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"Это бизнес. Я верю, что Джошуа хочет подраться с Усиком. Именно поэтому он и попросил 40 млн фунтов. Я не осуждаю его, ведь я потребовал бы 70 млн.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Джошуа хочет взять реванш за поражение. Он может вернуться, что уже доказал. Если найдется настолько большой дурак, который потратит такую сумму, то пусть платит им. Я однозначно считаю, что Джошуа хочет биться с Усиком. Но если он получит выгодное предложение, то может принять его, а затем подраться с победителем. Правда, я думаю, что деньги – не главное для Джошуа. Это вопрос гордости. Я не осуждаю его", – цитирует Джона Фьюри The Sun.

Ранее Дэвид Хэй пристыдил Энтони Джошуа за готовность отказаться от реванша с Александром Усиком.

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"Если Джошуа это сделает, я буду шокирован! Сколько ему нужно денег? Что он хочет купить? Насколько большую он хочет яхту? – приводит слова Хэя Vringe.com. – Если он отойдет в сторону, я, возможно, переоценил его".

Джошуа стоит прислушаться к советам Хэя

Напомним, Джошуа готов был отойти в сторону за 40 миллионов долларов.