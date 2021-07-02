За один пост в Instagram Роналду зарабатывает, как Малиновский за год

Знаменитый португальский футболист – лидер по количеству подписчиков в социальной сети, а теперь стал лидером по заработкам за рекламные сообщения

На Евро-2020 Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией / Фото: Getty Images

В прошлом месяце форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. Оказывается, на этом можно хорошо зарабатывать.

По данным маркетинговой компании Hopper HQ, за один пост на своей странице 36-летний португалец получает чуть более 1,6 млн долларов. Роналду обошел по этому показателю актера Дуэйна Джонсона, чей доход за один пост составляет $1,52 млн. На третьем месте певица Ариана Гранде. Ее пост стоит 1,51 млн. Такие данные публикует BBC.

Для понимания цифр, зарплата игрока сборной Украины и Аталанты Руслана Малиновского примерно 1,6 млн долларов в год!

В топ-10 звезд с самыми дорогими аккаунтами в Instagram вошел еще один футболист – нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он занимает 7-е место с показателем $1,1 млн за одну публикацию.

Ранее мы рассказывали, как Криштиану сражался с Джесси Пинкманом за покерным столом.