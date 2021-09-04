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За ним – 4000 атлетов! Выше – никого! Украинец – лучший спортсмен Паралимпиады

Олег Люлька
4 сентября, 16:53
Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Паралимпийских играх в Токио. Такого раньше не было никогда

Максим Крипак - герой Паралимпиады / Фото: Reuters

26-летний Максим Крипак из Харькова на Паралимпийских играх в Токио завоевал 7 наград.

Он добыл 5 золотых медалей – в комплексном плавании на 200 м, на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Также он выиграл серебро на 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Все это позволило ему стать самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде в Токио еще до официального завершения соревнований.

Подобного достижения у Украины на летних Паралимпиадах доселе не было.

Позади Крипака в Токио – четыре тысячи участников. Выше него – никого!

Максим Крипак / Фото: Reuters

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Мультимедалисты Токио-2020

  • 1. Максим Крипак (Украина) – плавание – 7 медалей (5-1-1)
  • 2. Игорь Бокий (Беларусь) – плавание – 5 (5-0-0)
  • 3. Лу Дун (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 3. Чжэн Тао (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 5. Джессика Лонг (США) – плавание – 6 (3-2-1)

Максим Крипак / Фото: Reuters

Добавим, что за всю карьеру на счету Крипака -15 медалей Паралимпиад, 10 из них – золотые. Таким образом в Токио Максим стал еще и самым титулованным паралимпийцем Украины за всю историю.

Максим Крипак – №1 в Токио-2020 / Фото: Getty Images

Отметим, что Крипак имеет аномальное развитие правой нижней конечности и выступает в паралимпийской категории S10. В нее входят спортсмены с минимальным повреждением тела, что влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.

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Максим Крипак – звезда Паралимпиады / Фото: Reuters

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