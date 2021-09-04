За ним – 4000 атлетів! Вище – нікого! Українець – найкращий спортсмен Паралімпіади

Максим Крипак - герой Паралімпіади / Фото: Reuters
26-річний Максим Крипак із Харкова на Паралімпійських іграх в Токіо виборов 7 нагород.
Він здобув 5 золотих медалей – в комплексному плаванні на 200 м, на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині і батерфляєм.
Також він виграв срібло на 50 м вільним стилем та бронзу в естафеті.
Усе це дозволило йому стати найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді в Токіо ще до офіційного завершення змагань.
Подібного досягнення в України на літніх Паралімпіадах досі не було.
Позаду Крипака в Токіо – чотири тисячі учасників. Вище за нього – нікого!
Мультимедалісти Токіо-2020
- 1. Максим Крипак (Україна) – плавання – 7 медалей (5-1-1)
- 2. Ігор Бокій (Білорусь) – плавання – 5 (5-0-0)
- 3. Лу Дун (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)
- 3. Чжен Тао (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)
- 5. Джессіка Лонг (США) – плавання – 6 (3-2-1)
Додамо, що за всю кар'єру на рахунку Крипака -15 медалей Паралімпіад, 10 з них – золоті. Отже, у Токіо Максим став ще й найтитулованішим паралімпійцем України за всю історію.
Відзначимо, що Кріпак має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки і виступає в паралімпійської категорії S10. До неї належать спортсмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою стопою або кінцівкою нижче коліна.
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