За ним – 4000 атлетів! Вище – нікого! Українець – найкращий спортсмен Паралімпіади

Максим Крипак - герой Паралімпіади / Фото: Reuters

26-річний Максим Крипак із Харкова на Паралімпійських іграх в Токіо виборов 7 нагород.

Він здобув 5 золотих медалей – в комплексному плаванні на 200 м, на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині і батерфляєм.

Також він виграв срібло на 50 м вільним стилем та бронзу в естафеті.

Усе це дозволило йому стати найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді в Токіо ще до офіційного завершення змагань.

Подібного досягнення в України на літніх Паралімпіадах досі не було.

Позаду Крипака в Токіо – чотири тисячі учасників. Вище за нього – нікого!

Максим Крипак / Фото: Reuters

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Мультимедалісти Токіо-2020

1. Максим Крипак (Україна) – плавання – 7 медалей (5-1-1)

2. Ігор Бокій (Білорусь) – плавання – 5 (5-0-0)

3. Лу Дун (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)

3. Чжен Тао (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)

5. Джессіка Лонг (США) – плавання – 6 (3-2-1)

Максим Крипак / Фото: Reuters

Додамо, що за всю кар'єру на рахунку Крипака -15 медалей Паралімпіад, 10 з них – золоті. Отже, у Токіо Максим став ще й найтитулованішим паралімпійцем України за всю історію.

Максим Крипак – №1 в Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Кріпак має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки і виступає в паралімпійської категорії S10. До неї належать спортсмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою стопою або кінцівкою нижче коліна.

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