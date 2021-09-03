Пятое золото Крипака! Украинец божит на Паралимпиаде

Максим Крипак подтверждает статус главной звезды Паралимпийских игр в Токио – на счету пловца из Харькова стало уже семь наград, включая пять золотых

Максим Крипак - звезда Паралимпиады / Фото: Reuters

26-летний Максим Крипак принес Украине 22-е золото на Паралимпиаде, выиграв комплексное плавание на 200 метров.

Реклама

Харьковчанин показал результат 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

На две секунды от Крипака отстал Стефано Раймонди из Италии.

Теперь у Крипака в Токио уже 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Крипак сохранил лидерство по числу медалей, добытых в Токио, среди всех участников Олимпиады. При этом по числу золотых догнал белоруса Игоря Бокия.

Реклама

Максим Крипак – герой Паралимпиады / Фото: Reuters

Паралимпиада-2020. Токио. Комплексное плавание, 200 м

Мужчина, класс SM10

1. Максим Крипак (Украина) – 2,05.68

2. Стефано Раймонди (Италия) – 2,07.68

3. Бас Таккен (Нидерланды) – 2,11.39

Реклама

Ранее мы писали, что украинский толкатель ядра Максим Коваль получил золотую медаль Паралимпиады после того, как за нарушение регламента ее отобрали у малазийца Мухаммада Зияда Золкефли. В скандале поставлена точка.