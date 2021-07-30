За медаль – целое состояние: чемпионке Токио выписали премию в 33 миллиона

Тяжелоатлетка Хидилин Диас принесла скромным Филиппинам золотую медаль Олимпиады-2020. По такому случаю на родине спортсменку просто озолотили!

Хидилин Диас завоевала в Токио золото / Фото: Reuters

После триумфа в Токио Диас станет богаче на 33 миллиона филиппинских песо – это примерно 660 тысяч долларов или 17,7 миллиона гривень! Украинцам за золото обещают намного меньше.

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За золото Олимпийских игр Диас получит от правительства страны 10 млн песо, еще 10 млн ей выделил местный спортивный фонд известного бизнесмена Мануэля Велес Пангилинана, пишет news.abs-cbn.com.

Кроме этого, другой филиппинский бизнесмен Рамон Си Энг пообещал чемпионке 10 млн, а конгрессмен Майки Ромеро выделил еще 3 миллиона.

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А еще президент Филиппинского олимпийского комитета пообещал девушке дом и участок в Тагайтае – популярном туристическом городе на Филиппинах.

В 2016 году, завоевав серебро на Олимпийских играх в Рио, Диас потратила свои призовые на строительство спортзала для тяжелой атлетики в своем родном городе.

Отметим, что в Токио Хидилин Диас не только завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг, но и установила олимпийский рекорд, подняв в сумме 224 кг.