За это удаляют в Испании: как Куман обидел судью в матче Барселоны с Гранадой

Главный тренер каталонской команды сказал в адрес рефери безобидную фразу, но увидел перед собой красную карточку и получит дисквалификацию

Рональд Куман / Фото: Reuters

Накануне в чемпионате Испании Барселона неожиданно проиграла Гранаде и упустила шанс выйти на первое место. Хозяева владели мячом более 80% (!) игрового времени, но пропустили два гола во втором тайме и остались на третьей позиции.

Кроме всех прочих неприятностей Барсы, в этой встрече был удален ее главный тренер Рональд Куман. Что именно сказал нидерландский специалист арбитру, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Пишут, что Куман позволил себе довольно безобидное высказывание: "Ну, что за персонаж". Куман пребывал в шоке, узнав, что за такое в Испании удаляют. Даже на пресс-конференции он подтвердил, что в общении со служителями Фемиды не использовал нецензурные выражения. В протоколе же указали, что тренер проявил неуважение к судье. Думается, наши рулевые команд позволяют себе гораздо больше, но при этом не караются даже желтой карточкой.

Смотрите обзор поединка Барселона – Гранада:

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Теперь Рональда ждет дисквалификация, ее срок определит специальная комиссия. Наставник пропустит от одного до трех матчей.

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