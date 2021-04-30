Прорвало: Малиновский с Аталантой против Ювентуса сыграет со зрителями

На финальный матч Кубка Италии 19 мая местные власти разрешили пустить зрителей, но заполнить стадион в Реджо-нель-Эмилии можно будет на 20 процентов

Малиновский / Фото: Reuters

Позитивным сигналом назвал президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино решение правительства допустить болельщиков на финал Кубка страны. В матче за трофей 19 мая встретятся пока еще действующий чемпион, Ювентус, и Аталанта украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

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Приятную новость сообщает сайт Football Italia.

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Правда, зрителей на трибунах арены будет не так уж и много – не более 4700 человек. Однако это дает надежду, что футбол постепенно продолжит возвращаться к нормальной жизни. Также Даль Пино предполагает, что власти разрешат фанатам посещать матчи и в последних турах чемпионата Италии. До завершения сезона 2020/2021 осталось пять игровых дней.

Тем временем, невеста Роналду примерила горячий купальник в цветах Юве.

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Напомним, Руслан Малиновский забивает в Италии в трех последних играх. В том числе украинец "расписался" победным ударом и в воротах "Старой синьоры". В воскресенье Аталанта сыграет на выезде против Сассуоло, а будущий оппонент по финалу – с Удинезе. Смотрите обзор недавнего матча Аталанта – Ювентус в чемпионате Италии: