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За ЧМ-2022 будет биться десяток легионеров: кого позвал Петраков

Любомир Луканюк
13 мая, 15:44
На стыковые матчи мирового первенства в Катаре Александр Петраков вызвал десять футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах

Лунин в сборную приедет после финала Лиги чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал легионеров, которые должны приехать в национальную команду на стыковые матчи ЧМ-2022. Кстати, Украина выбрала город, где сыграет в Лиге наций.

В список вошли десять футболистов, которые сейчас выступают в зарубежных чемпионатах.

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В сборную Украины вызваны:

  • Вратарь – Андрей Лунин (Реал, Испания).
  • Защитники – Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
  • Нападающие – Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

Напомним, что 1 июня Украина сыграет с Шотландией. Если наша команда выиграет, что 5 июня встретится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

Cейчас Украина готовится к стыковым матчам ЧМ-2022. Недавно украинцы провели спарринг с Боруссией из Менхенгладбаха. И выиграли – 2:1.

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