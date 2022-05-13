За ЧМ-2022 будет биться десяток легионеров: кого позвал Петраков

Лунин в сборную приедет после финала Лиги чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал легионеров, которые должны приехать в национальную команду на стыковые матчи ЧМ-2022. Кстати, Украина выбрала город, где сыграет в Лиге наций.
В список вошли десять футболистов, которые сейчас выступают в зарубежных чемпионатах.
В сборную Украины вызваны:
- Вратарь – Андрей Лунин (Реал, Испания).
- Защитники – Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
- Нападающие – Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
Напомним, что 1 июня Украина сыграет с Шотландией. Если наша команда выиграет, что 5 июня встретится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.
Cейчас Украина готовится к стыковым матчам ЧМ-2022. Недавно украинцы провели спарринг с Боруссией из Менхенгладбаха. И выиграли – 2:1.