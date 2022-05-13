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За ЧС-2022 битиметься десяток легіонерів: кого покликав Петраков

Любомир Луканюк
13 травня, 15:44
На стикові матчі світової першості в Катарі Олександр Петраков викликав десять футболістів, які виступають у зарубіжних чемпіонатах

Лунін у збірну приїде після фіналу Ліги чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав легіонерів, які мають приїхати до національної команди на стикові матчі ЧС-2022. До речі, Україна обрала місто, де зіграє у Лізі націй.

До списку увійшли десять футболістів, які зараз виступають у зарубіжних чемпіонатах.

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До збірної України викликані:

  • Воротар – Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
  • Захисники – Віталій Міколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
  • Півзахисники – Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
  • Нападники – Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Нагадаємо, що 1 червня Україна зіграє із Шотландією. Якщо наша команда виграє, то 5 червня зустрінеться із Уельсом за путівку на ЧС-2022.

Наразі Україна готується до стикових матчів ЧС-2022. Нещодавно українці провели спаринг з Боруссією з Менхенгладбаху. І виграли – 2:1.

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