14 августа 17:00 Видео
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря 1
Минай 1
14 августа 19:30 О матче
Десна 2
Днепр-1 1
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ювентус покупает звезду Евро-2020: сумма трансфера и зарплата

Олег Люлька
14 августа, 21:00
Новым одноклубником Криштиану Роналду будет полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли, который в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы

Мануэль Локателли уходит в Ювентус / Фото: Getty Images

За 23-летнего Мануэля Локателли, экс-подопечного нынешнего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, Ювентус заплатит Сассуоло 35 миллионов евро.

Об этом сообщает Tuttosport.

Читайте также: Трансферная бомба от ПСЖ: Криштиану следующий в очереди

При этом Локателли подпишет с туринцами соглашение на пять лет с зарплатой в размере 3 млн евро в год. То есть суммарно заработает 15 млн евро.

Реклама

В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 матча, забив четыре мяча и сделав две результативных передачи за Сассуоло.

Читайте также: Челси заплатил 115 млн за форварда, которого выгнал семь лет назад

На победном для Италии Евро-2020 Локателли отличился двумя голами в пяти поединках.

Реклама