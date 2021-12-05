5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ювентус – Дженоа: прогноз комментатора на матч дня

Кирилл Круторогов
5 декабря, 17:22
Ювентус был принципиальным соперником для Андрея Шевченко, когда тот выступал за Милан

Поддержка у Дженоа будет и в Турине

В воскресенье, 5 декабря, в чемпионате Италии Ювентус играет с Дженоа. Матч начнется в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ювентус – Дженоа.

Реклама

Уже четвертый матч Андрея Шевченко у руля Дженоа. Пока что дела складываются не очень – три поражения, ничья и ни одного забитого гола.

Украинский тренер в первую очередь пытается наладить игру команды в обороне, из-за чего на чужие ворота она практически не нацеливается.

"Грифоны" в чемпионате не побеждают уже 12 туров, добыв 7 очков. Они идут в зоне вылета, отставая от спасительной позиции пока что на один балл. На выезде Дженоа не побеждает в шести матчах, хотя в последних трех и не проигрывает. Лазарет все никак не пустеет – Кассата, Фарес, Максимович, Кайседо, Дестро, Ровелла, Каллон, Кришито и Стураро все еще вне игры.

Реклама

Читайте также: Ювентус – Дженоа: где смотреть

Ювентус сейчас далек от своего былого величия. В последних семи турах туринцы победили лишь трижды. А дома в этом сезоне – три победы, три поражения и ничья. С кадрами тоже не все гладко – Данило, Де Шильо, Кьеза, Рэмзи и Маккени травмированы.

Ювентус когда-то был принципиальным соперником для Шевченко, но тогда он выступал за Милан. Сейчас каждый соперник для Дженоа принципиален в плане потребности очков. Думаю, навязать борьбу генуэзцы смогут, много не пропустят – ТМ 2.5.