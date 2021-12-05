Ювентус – Дженоа: онлайн-трансляция матча Шевченко против команды Аллегри

Массимилиано Аллегри vs Андрей Шевченко

В воскресенье, 5 декабря, Шевченко проведет свой четвертый матч во главе Дженоа. Поединок состоится в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

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ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15-ти сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

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ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ

Перед тренерским штабом Андрея Шевченко стоит задача сохранения прописки в Серии А на будущий сезон. Под руководством украинца "грифоны" провели три матча. В дебютном поединке Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

А затем Дженоа заработала первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

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Третий матч "грифоны" провели против бывшей команды Шевы Милана и унизительно проиграли 0:3.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал".

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Ювентуса – 76%

ничья – 17%

выигрыш Дженоа – 7%

наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Ювентус – Дженоа в воскресенье, 5 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.