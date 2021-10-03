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Юбилей Ибры: как Милан поздравил нестареющего бомбардира

Сергей Шаховец
3 октября, 21:56
Легендарному шведскому футболисту исполнилось 40 лет. В честь такого события Милан организовал вечеринку для футболистов и тренеров клуба

Златану Ибрагимовичу - 40 лет / Фото: Reuters

Третьего октября свой день рождения празднует один из лучших нападающих современности Златан Ибрагимович – ему исполнилось 40 лет.

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Своего бомбардира итальянский клуб поздравил огромным тортом с изображением профиля Ибры и бутылкой вина урожая 1981 года.

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На вечеринке после тренировки, на которой были все футболисты, тренеры и персонал Милана, в торжественной обстановке Златан разрезал именной торт, которым угостил партнеров по команде.

Юбиляр остался довольным такими подарками, и поблагодарил весь персонал клуба в своем Instagram.

Добавим, что сегодня в чемпионате Италии Милан встретится с командой Руслана Малиновского Аталантой. В игре не сможет принять участие Ибрагимович, который восстанавливается после травмы ахиллового сухожилия.

В нынешнем чемпионате швед сыграл всего 30 минут в поединке против Лацио, но сумел отметится забитым голом.

За свою карьеру Златан становился шестикратным чемпионом Италии, четырехкратным чемпионом Франции, чемпионом Испании, а также победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира. Кроме того, Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции (62 гола).

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