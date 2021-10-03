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Ювілей Ібри: як Мілан привітав нестаріючого бомбардира

Сергій Шаховець
3 жовтня, 21:56
Легендарному шведському футболістові виповнилося 40 років. На честь такої події Мілан організував вечірку для футболістів і тренерів клубу

Златану Ібрагімовичу - 40 років / Фото: Reuters

Третього жовтня свій день народження святкує один з найкращих нападників сучасності Златан Ібрагімович – йому виповнилося 40 років.

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Свого бомбардира італійський клуб привітав величезним тортом із зображенням профілю Ібри і пляшкою вина врожаю 1981 року.

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Після тренування влаштували вечірку, на якій були всі футболісти, тренери та персонал Мілана, в урочистій обстановці Златан розрізав іменний торт, яким пригостив партнерів по команді.

Ювіляр залишився задоволений такими подарунками і подякував усьому персоналові клубу в Instagram.

Додамо, що сьогодні в чемпіонаті Італії Мілан зустрінеться з командою Руслана Маліновського Аталантою. У грі не зможе взяти участь Ібрагімович, який відновлюється після травми ахіллового сухожилля.

У нинішньому чемпіонаті швед зіграв всього 30 хвилин в поєдинку проти Лаціо, але зумів відзначитися забитим голом.

За свою кар'єру Златан ставав шестиразовим чемпіоном Італії, чотириразовим чемпіоном Франції, чемпіоном Іспанії, а також переможцем Ліги Європи і клубного чемпіонату світу. Крім того, Ібрагімович є найкращим бомбардиром в історії збірної Швеції (62 голи).

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