Ярмоленко забил юбилейный мяч в сборной Украины Кипру и приблизился к Шеве: список бомбардиров

31-летний полузащитник в третьем товарищеском матче перед чемпионатом Европы отличился дублем и довел количество голов в сине-желтой форме до 40

Сборная Украины - в радости / Фото: REUTERS

Сегодня вечером сборная Украины обыграла Кипр в товарищеском матче в Харькове со счетом 4:0. Правда, гости с солнечного острова остались в меньшинстве еще при назначении первого 11-метрового в их ворота. Однако хозяева не стали жалеть киприотов и создали себе приятное настроение перед стартом на чемпионате Европы.

Дублем на стадионе "Металлист" отметился вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма 31-летний лидер команды уверенно реализовал пенальти.

А во второй половине встречи Ярмола нанес удар "нерабочей" правой ногой, но мяч после рикошета залетел в сетку.

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После этого дубля Ярмоленко на своем балансе имеет уже 40 голов в составе национальной команды.

Он давно уже утвердился на втором месте, но еще может догнать главного бомбардира сборной и своего нынешнего тренера Андрея Шевченко. Пока что у 44-летнего наставника есть фора в восемь забитых мячей.

Также сегодня голами отметились Роман Яремчук и Александр Зинченко. Нападающий Гента с восемью забитыми мячами вошел в ТОП-10 сборной, а у парня из Манчестер Сити пока что их на два меньше.

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