Ярмоленко возмутил английскую прессу после матча Евро

Британцы решили перемыть косточки вингеру Вест Хэма за то, что он не позволил Роману Яремчуку подать руку Гарри Магуайру во время игры в Риме

Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: Reuters

На чемпионате Европы осталось всего четыре команды. Пока англичане готовятся к полуфиналу со сборной Дании, их пресса вспоминает предыдущий матч – с украинцами. В частности, "раскопали" эпизод с нарушением правил Романом Яремчуком против Гарри Магуайра, а крайним сделали Андрея Ярмоленко.

Накануне Ярмоленко в сборной Англии нашел друга-перебежчика и подарил ему футболку.

Издание The Sun упрекает игрока Вест Хэма за неподобающее поведение. Напомним, Яремчук сфолил против Магуайра, и тот явно "дорисовал" нарушение. Сначала Роман возмутился поведением соперника, но затем решил подать ему руку, чтобы Гарри встал. Однако в этот момент вмешался Ярмоленко и оттолкнул партнера от англичанина. Мол, нечего с ним панькаться.

Поведение Андрея назвали странным и посчитали, что игра Магуайра приводила лидеров украинской атаки в бешенство. Тем более, настроение в стане "сине-желтых" было невеселым.

Реклама

Накануне Ярмоленко назвал причину разгрома от Англии.

Возможно, Андрей не слишком переживает о том, что о нем подумают на Туманном Альбионе, поскольку собирается покинуть Премьер-лигу. В Вест Хэме он лишь иногда выходит на замену. Сейчас же его сватают в турецкие клубы.

Напомним, англичане с ошибкой написали фамилию Ярмоленко, хотя он три года играет в АПЛ.

Смотрите обзор последнего матча сборной Украины на Евро: