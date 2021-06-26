Ярмоленко в матче со шведами пообещал показать максимум сборной Украины

Наши футболисты на чемпионате Европы сыграют во вторник в Шотландии, а пока что серьезно готовятся дать бой победителю группы Е

Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: Reuters

Украинская сборная тренируется в Бухаресте перед матчем 1/8 финала Евро-2020. Сегодня один из лидеров "сине-желтых" Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами и поделился своими чувствами накануне плей-офф. Как известно, у сборной Украины перед Швецией на Евро-2020 минус один, второй – под вопросом.

Слова 31-летнего вингера приводит официальный сайт УАФ. Выделим самое интересное.

О сборной Швеции:

"Нет смысла сравнивать Евро-2012 и этот турнир, это абсолютно разные команды. Мы настраиваемся на серьезную игру, тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Мы постараемся показать хорошую игру".

О физической форме:

"Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

О настрое перед матчами:

"Считаю, каждый должен настраивать себя, и не нужно говорить ничего особенного перед играми. Я из тех, кто привык меньше говорить и больше доказывать делом. Хотя у каждого свой подход. У нас перед игрой в основном говорит главный тренер".

Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко / Фото: Reuters

О критике:

"Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этим я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша задача-минимум. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями. Чем больше журналисты пишут, что я старый, тем больше меня это мотивирует доказывать, что это не так".

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда.

Также свое мнение высказал и молодой Георгий Судаков, хотя сначала анонсировали приход на пресс-конференцию Романа Яремчука:

"Сборная Швеции – с хорошей структурой игры, с футболистами топ-уровня. Шведы сильны в борьбе, мы видели их матчи с Испанией и Польшей, у шведов очень высокая самоотдача. Главное для нас – играть в свой футбол, не подстраиваться под соперников, потому что они очень сильны физически и в этом плане нам будет сложно".

Смотрите сюжет о тренировке наших футболистов: