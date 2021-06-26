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Ярмоленко в матче со шведами пообещал показать максимум сборной Украины

26 июня, 14:15

Андрей Фоменко

Наши футболисты на чемпионате Европы сыграют во вторник в Шотландии, а пока что серьезно готовятся дать бой победителю группы Е

Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: Reuters

Украинская сборная тренируется в Бухаресте перед матчем 1/8 финала Евро-2020. Сегодня один из лидеров "сине-желтых" Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами и поделился своими чувствами накануне плей-офф. Как известно, у сборной Украины перед Швецией на Евро-2020 минус один, второй – под вопросом.

Слова 31-летнего вингера приводит официальный сайт УАФ. Выделим самое интересное.

"Нет смысла сравнивать Евро-2012 и этот турнир, это абсолютно разные команды. Мы настраиваемся на серьезную игру, тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Мы постараемся показать хорошую игру".

"Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

"Считаю, каждый должен настраивать себя, и не нужно говорить ничего особенного перед играми. Я из тех, кто привык меньше говорить и больше доказывать делом. Хотя у каждого свой подход. У нас перед игрой в основном говорит главный тренер".

Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко / Фото: Reuters

"Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этим я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша задача-минимум. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями.

Чем больше журналисты пишут, что я старый, тем больше меня это мотивирует доказывать, что это не так".

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда.

Также свое мнение высказал и молодой Георгий Судаков, хотя сначала анонсировали приход на пресс-конференцию Романа Яремчука:

"Сборная Швеции – с хорошей структурой игры, с футболистами топ-уровня. Шведы сильны в борьбе, мы видели их матчи с Испанией и Польшей, у шведов очень высокая самоотдача.

Главное для нас – играть в свой футбол, не подстраиваться под соперников, потому что они очень сильны физически и в этом плане нам будет сложно".

Смотрите сюжет о тренировке наших футболистов:

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