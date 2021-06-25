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Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 23:31
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Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что подобная встреча футболистов возможна только после деоккупации Крыма и Донбасса
Семин будет болеть за сборную России, если она встретится с Украиной
Семин будет болеть за сборную России, если она встретится с Украиной / Фото: Reuters

Наши футбольные функционеры не стали отмалчиваться и ответили на укол депутата Государственной думы РФ. Напомним, накануне россияне предложили сборной Украины сыграть матч. Президент УАФ Андрей Павелко категорически не возражал, но назвал условия для "товарняка".

Его слова приводит сайт sport.ua:

"Матч может состояться только при следующих обязательных условиях: после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, Шахтер и Заря, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, Таврия, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на Донбасс Арене в Донецке, на Авангарде в Луганске, на Локомотиве в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает Шахтер, а первым представителем Украины была Таврия, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет Заря, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

Поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них".

Ранее украинцы высказали уважение Швеции за выход в плей-офф.

Вспомним, как сборная Украины добыла победу над Северной Македонией на Евро:

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И
Г
О
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7
2
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3
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5
3
Словакия
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3
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Франция
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5
2
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3
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