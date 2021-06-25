Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда

Наши футбольные функционеры не стали отмалчиваться и ответили на укол депутата Государственной думы РФ. Напомним, накануне россияне предложили сборной Украины сыграть матч. Президент УАФ Андрей Павелко категорически не возражал, но назвал условия для "товарняка".

Его слова приводит сайт sport.ua:

"Матч может состояться только при следующих обязательных условиях: после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, Шахтер и Заря, а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, Таврия, сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на Донбасс Арене в Донецке, на Авангарде в Луганске, на Локомотиве в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает Шахтер, а первым представителем Украины была Таврия, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет Заря, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

Поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них".