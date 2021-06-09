Ярмоленко устроился массажистом к Зинченко, а Малиновский похвастался футболкой

Сборная Украины уже тренируется в Румынии перед первым матчем на чемпионате Европы, который запланирован на воскресенье в Амстердаме

Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

Наша национальная команда во вторник вечером перебралась из Харькова в Бухарест и продолжает готовиться к Евро-2020 в соседней стране. Настроение среди подопечных Андрея Шевченко царит хорошее. Сегодня Матвиенко рассказал о скромности Зинченко и его английском влиянии на сборную Украины.

Наш представитель в Манчестер Сити на своей страничке в Instagram похвастался, как весело проводит время в компании с другим "англичанином" Андреем Ярмоленко. Такое впечатление, что вингер Вест Хэма делает партнеру массаж шеи.

Также Саша показал фотографию из аэропорта вместе с Романом Яремчуком. Недавно Зина несколько обиделся на форварда Гента, когда тот поздравил его с "победой" в Лиге чемпионов. Но, похоже, недоразумения улажены.

А полузащитник Аталанты Руслан Малиновский засветился в сетях в новой форме – в синем комплекте. Естественно, что в тренажерный зал он пришел не в официальном одеянии.

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Кстати, на четверг, 10 июня, украинская сборная запланировала общение с прессой в медиа-центре в Бухаресте. Начало – в 12:20.

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