Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Нет россиян – нет проблем: полиция Копенгагена счастлива, что фанатов не пустили в Данию

Елена Павлова Елена Павлова
9 июня, 15:56
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Однако служители правопорядка не расслабляются и готовятся к кошмарному сценарию, когда болельщики из России могут приехать на матч 1/8 финала Евро-2020
/ Фото: AFP

Полиция Копенгагена вздохнула с облегчением, когда российским фанатам запретили въезжать на территорию страны для посещения матча чемпионата Европы по футболу-2020. Однако бдительности не теряют.

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"Опыт подсказывает, что на русских болельщиков пришлось бы потратить очень много сил. Часто у них возникает желание устроить драку или начать беспорядки. Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть проблемы", – цитирует Bt.dk начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля

/ Фото: Getty Images

"Но мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему, можно сказать, кошмарному сценарию. Что это за сценарий? Матч России и Польши в 1/8 финала"

Напомним, что власти Дании отказались открыть въезд российским болельщикам на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и России из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

Ранее Россия направила письмо в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины.

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