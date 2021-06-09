Нет россиян – нет проблем: полиция Копенгагена счастлива, что фанатов не пустили в Данию

Однако служители правопорядка не расслабляются и готовятся к кошмарному сценарию, когда болельщики из России могут приехать на матч 1/8 финала Евро-2020

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Полиция Копенгагена вздохнула с облегчением, когда российским фанатам запретили въезжать на территорию страны для посещения матча чемпионата Европы по футболу-2020. Однако бдительности не теряют.

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"Опыт подсказывает, что на русских болельщиков пришлось бы потратить очень много сил. Часто у них возникает желание устроить драку или начать беспорядки. Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть проблемы", – цитирует Bt.dk начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля

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"Но мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему, можно сказать, кошмарному сценарию. Что это за сценарий? Матч России и Польши в 1/8 финала"

Напомним, что власти Дании отказались открыть въезд российским болельщикам на матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и России из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

Ранее Россия направила письмо в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины.