Ярмоленко назвал причину разгрома от Англии

По словам капитана сине-желтых, украинцев надломил быстрый мяч от Англии. "Когда ты пропускаешь на третьей минуте, сразу все ломается", – говорит Ярмоленко

Ярмоленко в матче Украина - Англия / Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение от Англии 0:4 в 1/4 финала Евро-2020, после которого "сине-желтые" покидают турнир.

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- Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на третьей минуте, сразу все ломается – приходится перестраиваться, – сказал Ярмоленко Великому футболу

- Кажется, первый пропущенный гол нас не сломал...

- Послушайте, нас ничего не сломает. Мы – отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то что мы проиграли 0:4 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию Евро – огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим.

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Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили – считаю, одной из лучших команд мира, – подытожил Ярмоленко.

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В полуфиналах Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" сыграют Италия – Испания (6 июля) и Англия – Дания (7 июля). Финал пройдет на той же арене 11 июля.

Обзор матча Украина – Англия (0:4)