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Ярмоленко может остаться в Англии ради Дачников

Андрей Трофимов
27 мая, 12:46
Новичок английской Премьер-лиги Фулхэм подумывает пригласить украинского легионера, который покинул Вест Хэм

Андрей Ярмоленко покидает Вест Хэм / Фото: Getty Images

Сегодня Вест Хэм официально объявил, что Андрей Ярмоленко покидает команду. Украинский легионер получил статус свободного агента и может выбирать любой клуб. Ранее Андрей говорил вернется ли в Динамо.

Уже были разговоры, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции. Но... Оказалось, что Андрей может и остаться в Лондоне.

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Как пишут британские СМИ, Фулхэм заинтересован в подписании контракта с Андрея Ярмоленко.

По итогам сезона Дачники, как еще называют лондонский клуб, заняли первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в английской Премьер-лиге.

В этом сезоне 32-летний Ярмоленко в 33 матчах за Вест Хэм во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Смотрите, как Ярмоленко прощался с фанатами Вест Хэма:

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В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 106 матчах, забив 44 гола и отдав 24 результативные передачи.

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Напомним, что в эти дни сборная Украины готовится к стыковым матчам ЧМ-2022. 1 июня подопечные Александра Петракова сыграют против Шотландии. А вчера наша команда провела секретный матч, где моделировала игру шотландцев.