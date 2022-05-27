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Чехія --
Іспанія --
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Швейцарія --
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Хорватія --
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Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
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Ярмоленко може залишитися в Англії заради Дачників

Андрій Трофімов
27 травня, 12:46
Новачок англійської Прем'єр-ліги Фулхем подумує запросити українського легіонера, який залишив Вест Гем

Андрій Ярмоленко залигає Вест Гем / Фото: Getty Images

Сьогодні Вест Гем офіційно оголосив, що Андрій Ярмоленко залишає команду. Український легіонер отримав статус вільного агента та може обирати будь-який клуб. Раніше Андрій говорив чи повернеться до Динамо.

Уже були розмови, що Ярмоленко може продовжити кар'єру у Туреччині. Але... Виявилося, що Андрій може залишитися в Лондоні.

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Як пишуть британські ЗМІ, Фулхем зацікавлений у підписанні контракту з Андрієм Ярмоленком.

За підсумками сезону Дачники, як ще називають лондонський клуб, посіли перше місце у Чемпіоншипі та у наступному виступить в англійській Прем'єр-лізі.

Цього сезону 32-річний Ярмоленко у 33 матчах за Вест Гем у всіх турнірах забив три голи і віддав три результативні передачі.

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Дивіться, як Ярмоленко прощався з фанатами Вест Гема:

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У 2009 році Ярмоленко дебютував за збірну України, зігравши з тих пір у 106 матчах, забивши 44 голи та віддавши 24 результативні передачі.

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Нагадаємо, що цими днями збірна України готується до стикових матчів ЧС-2022. 1 червня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Шотландії. А вчора наша команда провела секретний матч, де моделювала гру шотландців