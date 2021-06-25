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Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020

25 июня, 00:06

Александр Трикиша

УЕФА отметил игру Андрея Ярмоленко на групповом этапе чемпионата Европы. Украинец попал в одну компанию с Криштиану Роналду

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Ярмоленко забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах группового этапа. Кстати, перед этим Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке.

Вратарь

Защитники

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Полузащитники

Нападающие

Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.

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Источник: Сегодня|Спорт

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