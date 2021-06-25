Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Ярмоленко забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах группового этапа. Кстати, перед этим Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке.
Вратарь
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 18 очков
Защитники
- Дензел Думфрис (Нидерланды) – 22 очка
- Эмерик Ляпорт (Испания) – 20 очков
- Тома Менье (Бельгия) – 18 очков
Полузащитники
- Андрей Ярмоленко (Украина) – 20 очков
- Джорджинио Вейналдум (Нидерланды) – 23 очка
- Джердан Шакири (Швейцария) – 21 очко
- Эмиль Форсберг (Швеция) – 23 очка
Нападающие
- Патрик Шик (Чехия) – 21 очко
- Криштиану Роналду (Португалия) – 29 очков
- Мемфис Депай (Нидерланды) – 20 очков
Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.
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