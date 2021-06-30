Яркие фото фанатов матча Швеция – Украина на Евро-2020

Болельщики и болельщицы украсили трибуны стадиона во время матча Швеция – Украина на Евро-2020. Украина обыграла шведов и вышла в четвертьфинал турнира

Фанатки матча Украина - Швеция / Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла Швецию со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Евро-2020. Победу нашей команде принес гол Артема Довбика на 118-й минуте встречи. Видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

На трибунах собралось чуть мене 10 тысяч зрителей, тем не менее, они отдали все силы, чтобы поддержать свои команды.

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Ранее мы опубликовали дикие танцы в раздевалке сборной Украины после победы над Швецией. В раздевалке сборной Украины настоящий праздник! Наша команда обыграла шведов и вышла в четвертьфинал Евро-2020. По такому случаю Роман Яремчук устроил танцы в раздевалке.

Ранее мы писали, что украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро. Болельщик первым поздравил нашу команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Фанат выскочил на поле и немного погонял стюардов, пока его не скрутили и увели.