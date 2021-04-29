Япония ужесточает правила для олимпийцев. Как будут жить атлеты в Токио

Спортсмены будут проходить каждый день тест на коронавирус, кушать только в спецместах и не смогут пользоваться общественным транспортом

Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Организаторы Олимпиады-2020 и Международный олимпийский комитет опубликовали новый свод правил, для спортсменов, которые летом приедут в Токио. Согласно правилам, спортсменам рекомендуется носить маску всегда, кроме соревнований, тренировок, приема пищи, сна и интервью. В масках атлеты будут на церемониях награждения. Как будет проходить парад команд на открытии и закрытии Игр будет решено позже.

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Вот выдержка ключевых моментов из новых правил для спортсменов:

Все спортсмены должны пройти два теста COVID-19 перед вылетом в Японию.

Спортсмены и все, кто находится в непосредственной близости от спортсменов, будут проходить тестирование ежедневно.

Все остальные участники Игр будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после прибытия. После первых трех дней и на протяжении всего пребывания в стране они будут проходить тестирование регулярно, исходя из оперативного характера их роли и уровня контакта со спортсменами.

Все участники Игр должны минимизировать контакты в радиусе одного метра с участниками Игр, которые уже находятся в Японии более 14 дней и японскими жителями.

Все атлеты должны использовать только специальные автомобили Игр, им не разрешается пользоваться общественным транспортом.

Все участники Игр должны кушать только в ограниченных местах, где действуют меры противодействия COVID-19, включая заведения общественного питания в местах проведения Игр, рестораны в местах проживания, а также в своих номерах, используя обслуживание в номерах или доставку еды.

Близкими контактами считаются лица, имеющие длительный контакт (в течение 15 минут или более) с человеком, у которого подтвержден положительный тест на COVID-19, на расстоянии одного метра, без маски.

Спортсмены, которые вступили в тесный контакт с человеком с положительным диагнозом COVID-19, будут допущены к участию только после того, как они сами сделают тест, и результат окажется отрицательным.

Ранее мы писали, что в Японии ужесточают меры в борьбе с коронавирусом. Три префектуры вместе с Токио закрывают на карантин.