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Япония ужесточает правила для олимпийцев. Как будут жить атлеты в Токио

29 апреля, 16:42

Любомир Луканюк

Спортсмены будут проходить каждый день тест на коронавирус, кушать только в спецместах и не смогут пользоваться общественным транспортом

Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Организаторы Олимпиады-2020 и Международный олимпийский комитет опубликовали новый свод правил, для спортсменов, которые летом приедут в Токио. Согласно правилам, спортсменам рекомендуется носить маску всегда, кроме соревнований, тренировок, приема пищи, сна и интервью. В масках атлеты будут на церемониях награждения. Как будет проходить парад команд на открытии и закрытии Игр будет решено позже.

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Вот выдержка ключевых моментов из новых правил для спортсменов:

Ранее мы писали, что в Японии ужесточают меры в борьбе с коронавирусом. Три префектуры вместе с Токио закрывают на карантин.

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