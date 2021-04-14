Япония скромно отметила 100 дней до старта Олимпийских игр

В Японии открыли символ Олимпийских игр и часы обратного отсчета, показывающие сколько осталось времени до старта Игр в Токио. Сегодня отмечают дату в 100 дней до старта Олимпиады-2020

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 100 дней. В честь такого события сегодня в Японии презентовали символ Олимпийских игр – олимпийские кольца. Статуэтку установили на горе Такао.

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Но в связи с карантинными ограничениями мероприятие посетили только журналисты, а также губернатор Токио Юрико Койке, вице-президент оргкомитета Токио-2020 Тошиаки Эндо, бронзовый призер эстафеты 4х100 в Пекине 2008 года пловец Дзюнъити Мияшита.

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Также в Токио открыли часы, показывающие время, оставшееся до старта Олимпиады в Токио. Игры должны открыться 23 июля, сообщает Reuters.

Ранее мы писали, что Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев. Для спортсменов с COVID-19 зарезервируют отдельную гостиницу.