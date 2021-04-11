Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев

11 апреля, 20:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Для спортсменов с COVID-19 зарезервируют отдельную гостиницу

В Японии на время проведения Олимпийских игр подготовят 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тест на коронавирус покажет положительный результат.

Реклама

Читайте также: Пора объявить России войну! Терпению японцев приходит конец

Как отмечается, на эти цели будет зарезервирован целый отель, который будет расположен в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми.

Это обойдется организационному комитету в сотни миллионов йен. В этот отель для прохождения карантина будут помещать тех, для кого болезнь проходит легко, а госпитализация не требуется.

Кроме того, будут подготовлены порядка 30 специальных автомобилей для доставки инфицированных в этот отель.

В тренде
Москва слушает гимн Украины! Харьковчанка выиграла чемпионат Европы, обойдя двух россиянок
Реклама

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее мы писали, что первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса. Северная Корея хочет защитить своих спортсменов.

Напомним, что маршрут эстафеты олимпийского огня изменили из-за коронавируса. Факел пронесут по парку без присутствия зрителей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпийские игры Олимпиада-2020

Источник: СЭ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения БаюлДругие
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутиласьДругие
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-РоманчукДругие
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным виномДругие
Первый силач мира умер в России после своего юбилея
Первый силач мира умер в России после своего юбилеяДругие
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челлендж
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челленджДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять