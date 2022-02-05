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Япона мать! Олимпиада теряет главную звезду

Андрей Трофимов
5 февраля, 21:29
Кумир миллионов Юдзуру Ханю все еще не приехал на Игры в Пекин – по неофициальным данным, у японского фигуриста коронавирус, и он пропустит Олимпиаду-2022

Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Высоки шансы, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю так и не выступит в Пекине.

27-летний японский фигурист все еще не явился в Китай, пропустив командные соревнования.

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При этом, казалось бы, Ханю всех успокоил, через Федерацию конькобежного спорта Японии заявив: "Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Сделаю все возможное".

Однако медиа в самой Японии допускают, что у Юдзуру – коронавирус, и он не примет участия в Играх-2022.

Эти слухи лишь усилило сообщение на мониторах для журналистов в Пекине во время тренировки фигуристов-танцоров. Согласно Yahoo Sports Japan, оно гласило: "Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнований (WD — withdraw").

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Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Организаторы списали это сообщение на технический сбой, но если информация о снятии Ханю с Игр-2022 таки подтвердится, миллионы фанатов будут в трауре. Как ни крути, Юдзуру – главная звезда Олимпиады.

Отметим, что короткая программа у мужчин в Пекине состоится 8 февраля, произвольная – 10-го.

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Юдзуру Ханю / Фото: Getty Images

Добавим, что в конце декабря Ханю стал первым фигуристом, сделавшим четверной аксель. Это произошло на чемпионате Японии. Правда, исполнил его Юдзуру с недокрутом.

Смотрите, как Ханю выиграл Олимпиаду-2018 в Пхенчхане